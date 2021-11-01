Директория на компаниите
Uplight
Uplight Заплати

Заплатата в Uplight варира от $70,350 общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $347,900 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Uplight. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
Median $160K
Мениджър на софтуерно инженерство
Median $189K
Анализатор на данни
$70.4K

Специалист по данни
$196K
Човешки ресурси
$101K
Продуктов мениджър
$348K
Проектен мениджър
$98.8K
Продажби
$109K
Мениджър на технически програми
$121K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Uplight е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $347,900. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Uplight е $120,600.

