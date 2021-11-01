Директория на компаниите
Uplift
Uplift Заплати

Заплатата в Uplift варира от $83,200 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $228,850 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Uplift. Последно актуализирано: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $83.2K
Специалист по данни
$92.5K
Мениджър на софтуерно инженерство
$229K

Най-високо платената позиция в Uplift е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $228,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Uplift е $92,535.

