Директория на компаниите
Uplers
Работите тук? Заявете вашата компания

Uplers Заплати

Заплатата в Uplers варира от $8,572 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $108,272 за Консултант по управление в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Uplers. Последно актуализирано: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $32.4K
Мениджър на бизнес операции
$92K
Бизнес развитие
$26.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Човешки ресурси
$12K
Консултант по управление
$108K
Продуктов дизайнер
$31.4K
Проектен мениджър
$8.6K
Продажби
$26.4K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Uplers е Консултант по управление at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $108,272. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Uplers е $28,886.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Uplers

Свързани компании

  • Pinterest
  • Google
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси