UPL Заплати

Заплатата в UPL варира от $11,285 общо възнаграждение годишно за Химичен инженер в долния край до $106,465 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на UPL. Последно актуализирано: 11/16/2025

Химичен инженер
$11.3K
Информационен технолог (ИТ)
$19.7K
Продуктов мениджър
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в UPL е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $106,465. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в UPL е $19,661.

