Директория на компаниите
Uphold
Работите тук? Заявете вашата компания

Uphold Заплати

Заплатата в Uphold варира от $64,675 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $490,000 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Uphold. Последно актуализирано: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Специалист по данни
$151K
Човешки ресурси
$64.7K
Софтуерен инженер
$109K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Мениджър на софтуерно инженерство
$490K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Uphold е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $490,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Uphold е $130,090.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Uphold

Свързани компании

  • Airbnb
  • Netflix
  • Coinbase
  • SoFi
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси