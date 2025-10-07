Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in Canada в Upgrade възлиза на CA$178K на year.

Средна заплата
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Общо годишно
CA$178K
Ниво
Senior
Основна
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Upgrade?

CA$225K

Експорт на данниВижте свободните позиции

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Upgrade, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в Upgrade in Canada е с годишно общо възнаграждение от CA$327,271. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Upgrade за позицията Бекенд софтуер инженер in Canada е CA$177,673.

