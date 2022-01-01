Upgrade Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Upgrade варира от $54,880 общо възнаграждение годишно за Бизнес анализатор в долния край до $211,050 за Мениджър на софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Upgrade. Последно актуализирано: 11/16/2025

Софтуерен инженер
Median $143K
Продуктов мениджър
Median $207K
Специалист по данни
Median $116K

Бизнес анализатор
$54.9K
Анализатор на данни
$90.5K
Финансов анализатор
$88.2K
Човешки ресурси
$79.7K
Продуктов дизайнер
$129K
Рекрутър
$95.6K
Мениджър на софтуерно инженерство
$211K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Upgrade, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Upgrade е Мениджър на софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $211,050. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Upgrade е $105,800.

