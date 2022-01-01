Директория на компаниите
upGrad
upGrad Заплати

Заплатата в upGrad варира от $11,000 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $53,752 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на upGrad. Последно актуализирано: 11/16/2025

Продуктов мениджър
Median $21.6K
Маркетинг
Median $27.3K
Софтуерен инженер
Median $53.8K

Продажби
Median $11K
Специалист по данни
Median $22.6K
Бизнес развитие
$11.8K
Продуктов дизайнер
$14.3K
Програмен мениджър
$45.5K
Мениджър на софтуерно инженерство
$49.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в upGrad е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $53,752. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в upGrad е $22,635.

