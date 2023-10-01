Директория на компаниите
University of Saskatchewan
Работите тук? Заявете вашата компания

University of Saskatchewan Заплати

Заплатата в University of Saskatchewan варира от $33,392 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $350,940 за Лекар в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на University of Saskatchewan. Последно актуализирано: 9/11/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $49.7K
Специалист по данни
$33.4K
Лекар
$351K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Проектен мениджър
$108K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at University of Saskatchewan is Лекар at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $350,940. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at University of Saskatchewan is $79,025.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за University of Saskatchewan

Свързани компании

  • Pinterest
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Roblox
  • Tesla
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси