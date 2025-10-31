Директория на компаниите
University of Melbourne
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

University of Melbourne Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Australia в University of Melbourne възлиза на A$102K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Melbourne. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Общо годишно
A$102K
Ниво
A
Основна
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Бонус
A$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в University of Melbourne?
Block logo
+A$89.5K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в University of Melbourne in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$148,355. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Melbourne за позицията Софтуерен инженер in Australia е A$102,131.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за University of Melbourne

Свързани компании

  • Lyft
  • Roblox
  • Microsoft
  • Apple
  • Spotify
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси