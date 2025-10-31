Директория на компаниите
University of Melbourne
University of Melbourne Химичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Химичен инженер in Australia в University of Melbourne варира от A$62.4K до A$88.7K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Melbourne. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

A$70.6K - A$80.4K
Australia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
A$62.4KA$70.6KA$80.4KA$88.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в University of Melbourne?

Включени длъжности

Изследователски инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Химичен инженер в University of Melbourne in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$88,679. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Melbourne за позицията Химичен инженер in Australia е A$62,376.

