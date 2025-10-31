Директория на компаниите
University of Maryland
University of Maryland Химичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Химичен инженер in United States в University of Maryland варира от $37.4K до $52.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Maryland. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

$40.5K - $47.1K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$37.4K$40.5K$47.1K$52.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в University of Maryland?

Включени длъжности

Изследователски инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Химичен инженер в University of Maryland in United States е с годишно общо възнаграждение от $52,360. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Maryland за позицията Химичен инженер in United States е $37,400.

