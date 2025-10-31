Директория на компаниите
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Мениджър на софтуерно инженерство Заплати

Средното общо възнаграждение за Мениджър на софтуерно инженерство in United States в University of Kansas Medical Center варира от $116K до $165K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Kansas Medical Center. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

$132K - $150K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$116K$132K$150K$165K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в University of Kansas Medical Center?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в University of Kansas Medical Center in United States е с годишно общо възнаграждение от $165,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Kansas Medical Center за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in United States е $116,200.

