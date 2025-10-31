Директория на компаниите
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в University of Kansas Medical Center възлиза на $110K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Kansas Medical Center. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
University of Kansas Medical Center
Software Engineer
Kansas City, KS
Общо годишно
$110K
Ниво
Senior SWE
Основна
$110K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
8 Години
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в University of Kansas Medical Center in United States е с годишно общо възнаграждение от $110,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Kansas Medical Center за позицията Софтуерен инженер in United States е $110,000.

