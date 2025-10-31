Директория на компаниите
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в University of Kansas Medical Center варира от $41.1K до $58.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Kansas Medical Center. Последна актуализация: 10/31/2025

Средно общо възнаграждение

$46.5K - $53K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в University of Kansas Medical Center?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в University of Kansas Medical Center in United States е с годишно общо възнаграждение от $58,410. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Kansas Medical Center за позицията Специалист по данни in United States е $41,085.

