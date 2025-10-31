Директория на компаниите
University of Florida
University of Florida Информационен технолог (ИТ) Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Информационен технолог (ИТ) в University of Florida възлиза на $93K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Florida. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Общо годишно
$93K
Ниво
4
Основна
$93K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
5 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в University of Florida?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Информационен технолог (ИТ) в University of Florida е с годишно общо възнаграждение от $117,627. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Florida за позицията Информационен технолог (ИТ) е $93,000.

Други ресурси