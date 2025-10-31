Директория на компаниите
University of Florida
Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in United States в University of Florida възлиза на $75K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Florida. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
University of Florida
Data Scientist
Gainesville, FL
Общо годишно
$75K
Ниво
L1
Основна
$75K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
0 Години
Години опит
1 Година
Какви са кариерните нива в University of Florida?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в University of Florida in United States е с годишно общо възнаграждение от $120,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Florida за позицията Специалист по данни in United States е $55,000.

