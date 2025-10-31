Директория на компаниите
University of Chicago
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

University of Chicago Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in United States в University of Chicago възлиза на $65K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на University of Chicago. Последна актуализация: 10/31/2025

Средна заплата
company icon
University of Chicago
Research Scientist
Chicago, IL
Общо годишно
$65K
Ниво
L3
Основна
$65K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
1 Година
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в University of Chicago?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Full-Stack софтуерен инженер

Научен изследовател

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в University of Chicago in United States е с годишно общо възнаграждение от $145,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в University of Chicago за позицията Софтуерен инженер in United States е $65,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за University of Chicago

Свързани компании

  • Amazon
  • Spotify
  • LinkedIn
  • Google
  • Stripe
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси