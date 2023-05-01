Директория на компаниите
Univeris
Univeris Заплати

Заплатата в Univeris варира от $64,457 общо възнаграждение годишно за Аналитик по киберсигурност в долния край до $123,804 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Univeris. Последно актуализирано: 9/14/2025

$160K

Мениджър софтуерно инженерство
Median $124K
Софтуерен инженер
Median $97.7K
Аналитик по киберсигурност
$64.5K

Архитект на решения
$122K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Univeris е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $123,804. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Univeris е $110,031.

