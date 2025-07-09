Директория на компаниите
UnitedLex Заплати

Заплатата в UnitedLex варира от $11,919 общо възнаграждение годишно за Правни въпроси в долния край до $155,220 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на UnitedLex. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Правни въпроси
$11.9K
Продуктов мениджър
$124K
Мениджър софтуерно инженерство
$155K

Архитект на решения
$28K
ЧЗВ

The highest paying role reported at UnitedLex is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UnitedLex is $76,176.

