Директория на компаниите
United Talent Agency
Работите тук? Заявете вашата компания

United Talent Agency Заплати

Заплатата в United Talent Agency варира от $50,170 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $233,825 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на United Talent Agency. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $135K
Административен асистент
$50.2K
Маркетинг
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продуктов мениджър
$221K
Технически програмен мениджър
$234K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в United Talent Agency е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $233,825. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в United Talent Agency е $135,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за United Talent Agency

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Google
  • Pinterest
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси