United Rentals
United Rentals Заплати

Заплатата в United Rentals варира от $60,695 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $84,575 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на United Rentals. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Специалист по данни
$84.6K
Продажби
$62K
Софтуерен инженер
$60.7K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в United Rentals е Специалист по данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $84,575. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в United Rentals е $62,036.

