Директория на компаниите
United Nations
Работите тук? Заявете вашата компания

United Nations Заплати

Заплатата в United Nations варира от $28,858 общо възнаграждение годишно за Проектен мениджър в долния край до $167,151 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на United Nations. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $167K
Административен асистент
$106K
Мениджър бизнес операции
$33.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Бизнес аналитик
$109K
Мениджър анализ на данни
$155K
Информационен технолог (ИТ)
$95.3K
Продуктов дизайнер
$33.4K
Продуктов мениджър
$90.9K
Програмен мениджър
$75.3K
Проектен мениджър
$28.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в United Nations е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $167,151. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в United Nations е $93,094.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за United Nations

Свързани компании

  • Facebook
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Microsoft
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси