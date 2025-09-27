Директория на компаниите
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Технически програмен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Технически програмен мениджър in Pakistan в United Nations Development Programme варира от PKR 5.09M до PKR 7.26M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на United Nations Development Programme. Последна актуализация: 9/27/2025

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.26M
PKR 44.93M

Какви са кариерните нива в United Nations Development Programme?

Най-високоплатеният пакет за Технически програмен мениджър в United Nations Development Programme in Pakistan е с годишно общо възнаграждение от PKR 7,264,013. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в United Nations Development Programme за позицията Технически програмен мениджър in Pakistan е PKR 5,091,018.

