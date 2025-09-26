Директория на компаниите
United Internet
  • Заплати
  • Проектен мениджър

  • Всички заплати в Проектен мениджър

United Internet Проектен мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Проектен мениджър in Germany в United Internet възлиза на €83.4K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на United Internet. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
United Internet
Project Manager
Me, BW, Germany
Общо годишно
€83.4K
Ниво
-
Основна
€83.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Години в компанията
5 Години
Години опит
15 Години
Какви са кариерните нива в United Internet?

€143K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в United Internet in Germany е с годишно общо възнаграждение от €112,942. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в United Internet за позицията Проектен мениджър in Germany е €56,483.

Други ресурси