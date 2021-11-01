Директория на компаниите
Unilog
Работите тук? Заявете вашата компания

Unilog Заплати

Заплатата в Unilog варира от $18,165 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $51,740 за Клиентско обслужване в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Unilog. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Клиентско обслужване
$51.7K
Продуктов мениджър
$26.7K
Софтуерен инженер
$18.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Unilog میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Клиентско обслужване at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $51,740 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Unilog میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $26,704 ہے۔

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Unilog

Свързани компании

  • Google
  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси