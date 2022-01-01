Директория на компаниите
Unigroup Заплати

Заплатата в Unigroup варира от $59,706 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $91,242 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Unigroup. Последно актуализирано: 10/16/2025

Софтуерен инженер
Median $85K
Аналитик данни
$59.7K
Специалист по данни
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Човешки ресурси
$91.2K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Unigroup е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $91,242. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Unigroup е $82,700.

