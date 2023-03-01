Директория на компаниите
Unify Consulting
Работите тук? Заявете вашата компания

Unify Consulting Заплати

Заплатата в Unify Consulting варира от $145,725 общо възнаграждение годишно за Маркетингови операции в долния край до $221,100 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Unify Consulting. Последно актуализирано: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
Median $150K
Специалист по данни
Median $180K
Управленски консултант
Median $170K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Бизнес аналитик
$151K
Бизнес развитие
$153K
Маркетингови операции
$146K
Продуктов дизайнер
$172K
Архитект на решения
$221K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Unify Consulting е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $221,100. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Unify Consulting е $161,500.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Unify Consulting

Свързани компании

  • Lyft
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Amazon
  • Netflix
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси