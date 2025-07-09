Директория на компаниите
Uni Cards
Работите тук? Заявете вашата компания

Uni Cards Заплати

Заплатата в Uni Cards варира от $28,550 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $67,993 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Uni Cards. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $68K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $61.5K
Мениджър анализ на данни
$49.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продуктов дизайнер
$28.6K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Uni Cards е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $67,993. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Uni Cards е $55,268.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Uni Cards

Свързани компании

  • Netflix
  • Google
  • Amazon
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси