UNFI Заплати

Заплатата в UNFI варира от $91,540 общо възнаграждение годишно за Финансов аналитик в долния край до $181,300 за Бизнес аналитик в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на UNFI. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Бизнес аналитик
$181K
Финансов аналитик
$91.5K
Човешки ресурси
$111K

Продуктов дизайнер
$106K
Софтуерен инженер
$151K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at UNFI is Бизнес аналитик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $181,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UNFI is $110,550.

