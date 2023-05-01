Директория на компаниите
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Заплати

Заплатата в Underdog Fantasy варира от $145,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $215,912 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Underdog Fantasy. Последно актуализирано: 10/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $145K
Продуктов дизайнер
Median $216K

ЮИкс дизайнер

Рекрутър
Median $183K

Продуктов мениджър
$166K
Мениджър софтуерно инженерство
$169K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Underdog Fantasy, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Underdog Fantasy е Продуктов дизайнер с годишно общо възнаграждение от $215,912. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Underdog Fantasy е $169,150.

