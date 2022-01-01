Директория на компаниите
Under Armour
Under Armour Заплати

Заплатата в Under Armour варира от $32,401 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $284,415 за Моден дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Under Armour. Последно актуализирано: 9/21/2025

Софтуерен инженер
Median $128K
Продуктов мениджър
Median $96.8K
Мениджър анализ на данни
$240K

Специалист по данни
Median $118K
Моден дизайнер
$284K
Човешки ресурси
$172K
Информационен технолог (ИТ)
$165K
Маркетинг
$162K
Маркетингови операции
$86.2K
Механичен инженер
$123K
Рекрутър
$107K
Продажби
$32.4K
Аналитик по киберсигурност
$163K
Мениджър софтуерно инженерство
$190K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Under Armour е Моден дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $284,415. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Under Armour е $144,903.

