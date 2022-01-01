Директория на компаниите
Unacademy
Unacademy Заплати

Заплатата в Unacademy варира от $7,437 общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $108,771 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Unacademy. Последно актуализирано: 10/12/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $31.3K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $28.8K
Счетоводител
$101K

Бизнес аналитик
$29.9K
Бизнес развитие
$7.4K
Аналитик данни
$30.1K
Специалист по данни
$42.6K
Човешки ресурси
$63.9K
Маркетинг
$48.4K
Продуктов дизайнер
$21.6K
Програмен мениджър
$26.2K
Продажби
Median $8.1K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $109K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Unacademy, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Unacademy е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $108,771. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Unacademy е $30,102.

