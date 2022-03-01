Директория на компаниите
umlaut
umlaut Заплати

Заплатата в umlaut варира от $43,418 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $98,505 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на umlaut. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Индустриален дизайнер
$53.7K
Информационен технолог (ИТ)
$53.2K
Софтуерен инженер
$43.4K

Технически програмен мениджър
$98.5K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в umlaut е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $98,505. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в umlaut е $53,452.

Други ресурси