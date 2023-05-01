Директория на компаниите
Ultima Genomics
Ultima Genomics Заплати

Заплатата в Ultima Genomics варира от $110,445 общо възнаграждение годишно за Механичен инженер в долния край до $195,975 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ultima Genomics. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Биомедицински инженер
$189K
Хардуерен инженер
$152K
Механичен инженер
$110K

Софтуерен инженер
$196K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ultima Genomics е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $195,975. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ultima Genomics е $170,643.

