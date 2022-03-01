Директория на компаниите
Ulta Beauty
Ulta Beauty Заплати

Заплатата в Ulta Beauty варира от $120,146 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $172,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ulta Beauty. Последно актуализирано: 9/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $172K
Специалист по данни
$120K
Продуктов дизайнер
$126K

ЧЗВ

Den højest betalte rolle rapporteret hos Ulta Beauty er Софтуерен инженер med en årlig samlet kompensation på $172,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ulta Beauty er $125,625.

