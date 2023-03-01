Директория на компаниите
Ula
Ula Заплати

Заплатата в Ula варира от $27,118 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $57,128 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ula. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Продуктов дизайнер
$27.1K
Продуктов мениджър
$57.1K
Проектен мениджър
$35.3K

Софтуерен инженер
$49.1K
ЧЗВ

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Ula، Продуктов мениджър at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $57,128 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Ula برابر $42,171 است.

