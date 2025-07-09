Директория на компаниите
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Заплати

Заплатата в Ujjivan Small Finance Bank варира от $5,284 общо възнаграждение годишно за Операции клиентско обслужване в долния край до $49,563 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ujjivan Small Finance Bank. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Операции клиентско обслужване
$5.3K
Маркетинг
$17.1K
Архитект на решения
$49.6K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ujjivan Small Finance Bank е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $49,563. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ujjivan Small Finance Bank е $17,134.

