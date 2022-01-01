Директория на компаниите
Udemy
Udemy Заплати

Заплатата в Udemy варира от $48,676 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $382,500 за Управител на имоти в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Udemy. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
L3 $165K
L4 $237K
Маркетинг
Median $166K

Продуктов дизайнер
Median $165K
Рекрутър
Median $115K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $117K
Мениджър бизнес операции
$135K
Бизнес аналитик
$255K
Клиентско обслужване
$275K
Мениджър анализ на данни
$72.1K
Маркетингови операции
$139K
Продуктов мениджър
$48.7K
Програмен мениджър
$117K
Проектен мениджър
$172K
Управител на имоти
$383K
Продажби
$122K
Архитект на решения
$218K
Технически програмен мениджър
$147K
Рисков капиталист
$291K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Udemy е Управител на имоти at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $382,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Udemy е $165,334.

