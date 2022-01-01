Директория на компаниите
Udaan
Работите тук? Заявете вашата компания

Udaan Заплати

Заплатата в Udaan варира от $3,482 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $118,850 за Бизнес развитие в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Udaan. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Специалист по данни
Median $60K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $75.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продуктов мениджър
Median $85.4K
Счетоводител
$3.5K
Бизнес аналитик
$27.9K
Бизнес развитие
$119K
Аналитик данни
$17.4K
Моден дизайнер
$10.7K
Финансов аналитик
$38.8K
Човешки ресурси
$33.6K
Правни въпроси
$34.7K
Маркетинг
$59.6K
Продуктов дизайнер
$36.4K
Програмен мениджър
$58.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Udaan, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Udaan е Бизнес развитие at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $118,850. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Udaan е $38,861.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Udaan

Свързани компании

  • Razorpay
  • MRI Software
  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Revature
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси