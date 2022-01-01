Директория на компаниите
Ubisoft
Ubisoft Заплати

Заплатата в Ubisoft варира от $20,193 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $178,500 за Технически програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Ubisoft. Последно актуализирано: 9/20/2025

$160K

Софтуерен инженер
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Уеб девелопър

Видео гейм софтуер инженер

Рисърч сайънтист

Продуктов мениджър
Median $108K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $116K

Аналитик данни
Median $48.8K
Специалист по данни
Median $70K
Проектен мениджър
Median $65.4K
Маркетинг
Median $111K
Архитект на решения
Median $119K
Бизнес аналитик
$20.2K
Графичен дизайнер
$58.8K
Информационен технолог (ИТ)
$79.9K
Маркетингови операции
$50.5K
Продуктов дизайнер
$126K
Мениджър продуктов дизайн
$164K
Технически програмен мениджър
$179K
УИ изследовател
$81.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Ubisoft е Технически програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $178,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Ubisoft е $81,405.

