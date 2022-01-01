Директория на компаниите
Twilio
Работите тук? Заявете вашата компания

Туилио Заплати

Заплатата в Twilio варира от $25,870 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $623,924 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Туилио. Последно актуализирано: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтуерен инженер
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

Продуктов мениджър
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Мениджър софтуерно инженерство
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Продажби
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Акаунт екзикютив

Продуктов дизайнер
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

ЮИкс дизайнер

Рекрутър
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Маркетинг
L3 $145K
L4 $241K
Аналитик данни
Median $142K
Инженер по продажби
Median $256K
Специалист по данни
Median $303K
Финансов аналитик
Median $170K
Мениджър продуктов дизайн
Median $225K
Програмен мениджър
Median $189K
Бизнес аналитик
Median $150K
Клиентско обслужване
Median $96K
Проектен мениджър
Median $248K
Счетоводител
$103K

Technical Accountant

Административен асистент
$175K
Бизнес операции
$272K
Мениджър бизнес операции
$304K
Бизнес развитие
$246K
Ръководител на екипа
$195K
Операции клиентско обслужване
$220K
Успех на клиентите
$75.3K
Мениджър анализ на данни
$89.1K
Човешки ресурси
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Правни въпроси
$151K
Маркетингови операции
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Архитект на решения
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Технически програмен мениджър
$179K
Технически писател
$238K
УИ изследовател
$126K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Twilio, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Twilio, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Twilio, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

Имате въпрос? Попитайте общността.

Посетете общността на Levels.fyi, за да общувате със служители от различни компании, да получавате кариерни съвети и още много.

Посетете сега!

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Twilio е Софтуерен инженер at the IC6 level с годишно общо възнаграждение от $623,924. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Twilio е $220,710.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Twilio

Свързани компании

  • 8x8
  • Salesforce
  • Palantir
  • Okta
  • MongoDB
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси