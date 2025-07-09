Директория на компаниите
TripleTen
Работите тук? Заявете вашата компания

TripleTen Заплати

Заплатата в TripleTen варира от $12,936 общо възнаграждение годишно за Клиентско обслужване в долния край до $979,200 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на TripleTen. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $96K

Фул-стак софтуер инженер

Клиентско обслужване
$12.9K
Графичен дизайнер
$59.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продуктов дизайнер
$68.2K
Проектен мениджър
$28.9K
Мениджър софтуерно инженерство
$979K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в TripleTen е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $979,200. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TripleTen е $63,736.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за TripleTen

Свързани компании

  • Google
  • DoorDash
  • Lyft
  • Amazon
  • Facebook
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси