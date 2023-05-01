Директория на компаниите
Tripleseat
Tripleseat Заплати

Заплатата в Tripleseat варира от $45,225 общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $220,890 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Tripleseat. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $126K

Фул-стак софтуер инженер

Бизнес развитие
$45.2K
Мениджър софтуерно инженерство
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Tripleseat е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $220,890. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Tripleseat е $126,000.

