Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in China в Trip.com възлиза на CN¥400K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Trip.com. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна заплата
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Общо годишно
CN¥400K
Ниво
hidden
Основна
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Бонус
CN¥79.9K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Trip.com?
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Trip.com in China е с годишно общо възнаграждение от CN¥906,220. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Trip.com за позицията Софтуерен инженер in China е CN¥372,642.

