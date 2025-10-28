Trip.com Продуктов мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in China в Trip.com възлиза на CN¥759K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Trip.com. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна заплата Trip.com Senior Product Manager Shanghai, SH, China Общо годишно CN¥759K Ниво L5 Основна CN¥486K Stock (/yr) CN¥152K Бонус CN¥121K Години в компанията 1 Година Години опит 10 Години

+ CN¥418K + CN¥641K + CN¥144K + CN¥252K + CN¥158K

