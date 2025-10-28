TripAdvisor УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in Australia в TripAdvisor варира от A$181K до A$247K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TripAdvisor. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение A$196K - A$232K Australia Обичаен диапазон Възможен диапазон A$181K A$196K A$232K A$247K Обичаен диапазон Възможен диапазон

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В TripAdvisor, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в TripAdvisor ?

