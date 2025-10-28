Директория на компаниите
TripAdvisor
TripAdvisor УИкс изследовател Заплати

Средното общо възнаграждение за УИкс изследовател in Australia в TripAdvisor варира от A$181K до A$247K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TripAdvisor. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

A$196K - A$232K
Australia
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
A$181KA$196KA$232KA$247K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В TripAdvisor, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за УИкс изследовател в TripAdvisor in Australia е с годишно общо възнаграждение от A$247,457. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TripAdvisor за позицията УИкс изследовател in Australia е A$180,751.

