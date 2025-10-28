Директория на компаниите
TripAdvisor
  • Заплати
  • Мениджър на технически програми

  • Всички заплати в Мениджър на технически програми

TripAdvisor Мениджър на технически програми Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TripAdvisor. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

$282K - $330K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$246K$282K$330K$351K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В TripAdvisor, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на технически програми в TripAdvisor in United States е с годишно общо възнаграждение от $351,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TripAdvisor за позицията Мениджър на технически програми in United States е $246,000.

