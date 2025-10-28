Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в TripAdvisor варира от $133K на year за SE1 до $321K на year за PSE1. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $251K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TripAdvisor. Последна актуализация: 10/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SE1
Software Engineer 1(Начално ниво)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В TripAdvisor, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в TripAdvisor in United States е с годишно общо възнаграждение от $320,567. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TripAdvisor за позицията Софтуерен инженер in United States е $205,000.

