Възнаграждението за Бизнес операции in United States в TripAdvisor възлiza на €54.7K на year за SE2. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TripAdvisor. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение

€44.8K - €54.2K
Spain
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
€41.3K€44.8K€54.2K€57.7K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В TripAdvisor, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес операции в TripAdvisor in United States е с годишно общо възнаграждение от €57,681. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в TripAdvisor за позицията Бизнес операции in United States е €41,271.

