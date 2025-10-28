TripAdvisor Бизнес операции Заплати

Възнаграждението за Бизнес операции in United States в TripAdvisor възлiza на €54.7K на year за SE2. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TripAdvisor. Последна актуализация: 10/28/2025

Средно общо възнаграждение €44.8K - €54.2K Spain Обичаен диапазон Възможен диапазон €41.3K €44.8K €54.2K €57.7K Обичаен диапазон Възможен диапазон

Средна Възнаграждение по Ниво Добави възнагр. Сравни нива

Име на ниво Общо Основна Акции (/yr) Бонус SE1 € -- € -- € -- € -- SE2 €54.7K €41.3K €8.6K €4.8K SSE € -- € -- € -- € -- PSE1 € -- € -- € -- € -- Виж 1 още нива

График на придобиване Основен 25 % ГОД 1 25 % ГОД 2 25 % ГОД 3 25 % ГОД 4 Тип акции RSU В TripAdvisor, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване: 25 % се придобива в 1st - ГОД ( 25.00 % годишно )

25 % се придобива в 2nd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 3rd - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

25 % се придобива в 4th - ГОД ( 6.25 % тримесечно )

Какъв е графикът за придобиване в TripAdvisor ?

