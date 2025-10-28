Възнаграждението за Бизнес операции in United States в TripAdvisor възлiza на €54.7K на year за SE2. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на TripAdvisor. Последна актуализация: 10/28/2025
Средно общо възнаграждение
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.7K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В TripAdvisor, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)